В Тюменском районе продолжаются работы по благоустройству

Сейчас на 38 улицах сельских поселений района уже лежит новый асфальт Фото: Мария Толстихина

Сейчас на 38 улицах сельских поселений района уже лежит новый асфальт. Ремонт завершен в поселке Боровский, Винзилинском и Наримановском МО, в большинстве муниципалитетов процент выполнения работ – выше 50. Об этом сообщила пресс-служба Тюменского района.

В поселке Новотарманский закончили ремонт улицы Рабочей и дорог в микрорайоне Новый, продолжаются работы в микрорайоне Солнечный. Там вместо грунта и железобетонных плит появится асфальт. Уже уложено щебеночное основание на дороги, междворовые проезды и дорожки к подъездам. Асфальтирование будет произведено в ближайшее время.

В селе Салаирка обновили дворовую территорию сразу трех многоквартирных домов по улице Новой. На площади в 4 тысячи квадратных метрах строители проложили пешеходные дорожки и обновили тротуары, сделали асфальтовые парковки для автомобилей, убрали старые аварийные деревья и высадили саженцы елочек. Также появилась новая игровая площадка для детей с мягким покрытием, горками, качелями, песочницей.

В селе Горьковка идет газификация площадки ИЖС 4, подключиться к газопроводу планируют жители 282 домов. В поселке Московский на площадке ИЖС для многодетных семей завершили первый этап работ по обустройству системы уличного освещения. На части улиц уже горят фонари.