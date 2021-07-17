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Недвижимость17 июля 2021 6:55

В Тюменском районе продолжаются работы по благоустройству

Мария Толстихина
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Сейчас на 38 улицах сельских поселений района уже лежит новый асфальт

Сейчас на 38 улицах сельских поселений района уже лежит новый асфальт

Фото: Мария Толстихина

Сейчас на 38 улицах сельских поселений района уже лежит новый асфальт. Ремонт завершен в поселке Боровский, Винзилинском и Наримановском МО, в большинстве муниципалитетов процент выполнения работ – выше 50. Об этом сообщила пресс-служба Тюменского района.

В поселке Новотарманский закончили ремонт улицы Рабочей и дорог в микрорайоне Новый, продолжаются работы в микрорайоне Солнечный. Там вместо грунта и железобетонных плит появится асфальт. Уже уложено щебеночное основание на дороги, междворовые проезды и дорожки к подъездам. Асфальтирование будет произведено в ближайшее время.

В селе Салаирка обновили дворовую территорию сразу трех многоквартирных домов по улице Новой. На площади в 4 тысячи квадратных метрах строители проложили пешеходные дорожки и обновили тротуары, сделали асфальтовые парковки для автомобилей, убрали старые аварийные деревья и высадили саженцы елочек. Также появилась новая игровая площадка для детей с мягким покрытием, горками, качелями, песочницей.

В селе Горьковка идет газификация площадки ИЖС 4, подключиться к газопроводу планируют жители 282 домов. В поселке Московский на площадке ИЖС для многодетных семей завершили первый этап работ по обустройству системы уличного освещения. На части улиц уже горят фонари.