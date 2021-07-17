Тюменскому торговому центру выписали штраф за ужасную антисанитарию

Везде грязь и мусор Фото: Мария Толстихина

В тюменский торговый центр «Солнечный» внезапно нагрянули с проверкой, после чего выяснилось, что в магазине абсолютная антисанитария. Штраф в размере двухсот тысяч получила компания «Фебос».

Множественные нарушения удалось обнаружить: туалеты грязные, в одноим из них и двух комнатах клининга не установлены антисептики, сотрудниками слабо соблюдается и антиковидный режим. Семидневного запаса масок и перчаток также не оказалось.

Помимо этого, в помещении валяется мусор, посторонние предметы лежат в детской зоне, в производственном коридоре четвертого этажа, комнаты клининга содержатся грязно, подтеки на стенах, грязные полы, частично сколота плитка на полу.

Представитель компании на заседании с правонарушением согласился. Суд выписал предприятию штраф в размере 200 тысяч рублей.