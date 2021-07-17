Погода на 17 июля в Тюмени: местами небольшой дождь

Температура воздуха поднимется до +25 Фото: Мария Толстихина

Сегодня, 17 июля, погодка не особо порадует тюменцев: будет облачно, местами пройдет небольшой дождь, даже возможна гроза – но это преимущественно для восточного района. На остальной же территории в основном без осадков, ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 6-11 м/с, температура ночью +6,+11, днем +16,+21, местами до +25.

Сегодня отмечается неофициальный и необычный, но забавный праздник – Всемирный день эмодзи, посвященный сверхпопулярным в современном обществе пиктограммам, идеограммам и смайликам, используемым в системе электронного общения. Эти значки, символизирующие настроение человека, его эмоции, а также изображающие разнообразные предметы, в совокупности способные изобразить даже отдельные жизненные ситуации образуют так называемый графический язык. Всемирный день эмоджи можно отметить по-разному, но лучший способ – принять участие в создании оригинальных пиктограмм.