В Ярковском районе закрыли реабилитационный центр из-за противопожарных нарушений. Фото: Ольга Крыльцова

В Ярковском районе из-за противопожарных нарушений закрыли реабилитационный центр ООО «Социальная помощь», где оказывали услуги по ресоциализации нарко- и алкозависимых. Требования прокурора удовлетворил суд.

– Установлено несоответствие класса функциональной пожарной опасности здания, отсутствие второго эвакуационного выхода со второго этажа здания, несоответствие требованиям пожарной безопасности ширины пути эвакуации по лестнице и другие нарушения. Эксплуатация здания с нарушениями требований пожарной безопасности представляет угрозу жизни и здоровью людей, находящихся на реабилитации, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Таким образом, деятельность реабилитационного центра в здании, не отвечающем требованиям пожарной безопасности, прекращена. Граждан, находившихся в центре, проконсультировали по вопросу возможного содействия в направлении для получения реабилитационных услуг в иные учреждения.