Пожарные Тюменской области получили ключи от девяти новых автомобилей. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Пожарные Тюменской области получили ключи от девяти новых автомобилей. Весь полученный муниципалитетами транспорт повышенной проходимости.

– Вопросы противопожарной защиты граждан находятся в сфере нашего особого внимания. Важнейшей задачей является повышение готовности сил и средств, задействованных в тушении пожаров. Текущая обстановка, вызванная погодными условиями, показала, насколько серьезной может быть опасность перехода лесных и ландшафтных пожаров на населенные пункты. Поэтому крайне важно укреплять материально-техническое оснащение противопожарной службы на всех уровнях, – отметил губернатор региона Александр Моор.

Пожарные автомобили, оснащенные современным пожарно-техническим вооружением и аварийно-спасательным инструментом, поступят на муниципальные посты пожарной охраны в Тюменский, Абатский, Бердюжский, Вагайский, Исетский, Казанский, Тобольский, Упоровский муниципальные районы.

КСТАТИ

В Тюменской области планируется создание региональной противопожарной службы. Начнут наращивание сил и средств в Тюменском, Исетском и Нижнетавдинском районах и поэтапно доведут до полного охвата территории области.