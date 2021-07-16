В Заводоуковске мужчина сломал голень кочергой обидчику

В Заводоуковске мужчину сломал голень кочергой обидчику. Фото: Ольга Крыльцова

В заводоуковскую полицию обратились представители больницы, которые сообщили, что к ним поступил 34-летний мужчина с переломом голени. Сотрудники полиции установили, что травму ему нанес знакомый, 1981 года рождения, ударив по ноге кочергой.

Полицейские задержали подозреваемого по месту жительства. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что они с потерпевшим испытывают друг к другу неприязнь из-за давнего конфликта.

– Случайно встретившись на улице, мужчины начали выяснять отношения. В определенный момент злоумышленник схватил лежавшую на земле кочергу и ударил пострадавшего по ноге, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время по данному факту следственным отделом заводоуковской полиции возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Фигурант отпущен под подписку о невыезде.