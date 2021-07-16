Молодой тюменец погиб на пожаре в Аромашевском районе. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В деревне Юрминка Аромашевского района Тюменской области произошла трагедия. Здесь накануне, 15 июля, в ходе тушения пожара в частном доме спасатели обнаружили тело 37-летнего мужчины.

– По данному факту Голышмановским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка. В ходе нее следователи в обязательном порядке установят причины возгорания, а также условия, которые могли привести к трагедии, – сообщили в пресс-службе СК по региону.

В ведомстве подчеркнули, что среди версий произошедшей трагедии – неосторожное обращение с огнем. Сейчас специалисты осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев. Назначено проведение судебно-медицинских и пожарно-технической экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.