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Происшествия16 июля 2021 10:36

В Тюмени мужчина упал с моста и разбился

В руках он держал бутылку
Сергей Швецов
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В Тюмени мужчина упал с моста и разбился. Скриншот из видео.

В Тюмени мужчина упал с моста и разбился. Скриншот из видео.

В Тюмени мужчина упал с моста и разбился насмерть. Трагедия произошла сегодня, 16 июля, на пересечении улиц Запольной и Первомайской.

– Вызов на пульт 02 поступил в 10.50. На место прибыл наряд ППС и установил личность гражданина. До падения 53-летний мужчина шел по проезжей части и в руках держал бутылку, – рассказали в пресс-службе городской полиции, добавив, что обстоятельства случившегося сейчас выясняются.

В департаменте здравоохранения Тюменской области, в свою очередь, добавили, что мужчина скончался на месте происшествия.

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В Тюмени с моста на Запольной упал мужчина.
В Тюмени с моста на Запольной упал мужчина.