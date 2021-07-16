Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия16 июля 2021 10:10

Под Тобольском произошло ДТП с участием двух автобусов, есть пострадавшие

Транспорт перевозил работников предприятия
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Под Тобольском произошло ДТП с участием двух автобусов, есть пострадавшие.

Под Тобольском произошло ДТП с участием двух автобусов, есть пострадавшие.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На втором километре автодороги Тобольск – нефтехимкомбинат сегодня, 16 июля, утром случилось ДТП с участием двух автобусов. Здесь в заднюю часть автобуса ПАЗ въехал «Икарус».

– Оба автобуса перевозили работников одного из местных предприятий. В аварии пострадали два пассажира ПАЗа, 35 и 45 лет. Им оказали медицинскую помощь без госпитализации, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Выяснилось, что пазик не имеет техосмотра, его тахограф работает некорректно. К тому же у водителя этого автобуса нет путевого листа на поездку, он имеет международное водительское удостоверение.