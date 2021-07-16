На тюменской набережной установили пункт полиции. Фото: Тюмень - наш дом

На тюменской набережной появился новый полицейский пост. Он обеспечит общественный порядок на этой территории.

– Решение было принято на выездном совещании при участии Петра Вагина, заместителя главы города Тюмени, и Вячеслава Волковицкого, заместителя начальника управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Тюменской области. Подключение пункта обеспечивают специалисты МБУ «Тюменьгормост», – прокомментировали в комитете по связям с общественностью и СМИ.

Таким образом, охрана общественного порядка будет осуществляться сотрудниками патрульно-постовой службы. Также планируется привлечь инспекторов ГИБДД, народные дружины и казачьи отряды.

В ведомстве также отметили, что дополнительные меры по безопасности, в том числе дорожного движения, будут приняты после передачи объекта в муниципальную собственность.