Тюменец продал за бесценок украденный у знакомой телефон. Фото: Ольга Крыльцова

Жительница села Южаково Ярковского района обратилась в дежурную часть полиции с сообщением, что неизвестный похитил у неё сотовый телефон стоимостью 8000 тысяч рублей. В ходе дальнейшего разбирательства сотрудники уголовного розыска установили, что заявительница распивала алкогольные напитки у своего знакомого. После ухода из гостей на следующий день она обнаружила пропажу гаджета.

По подозрению в совершении преступления оперативники задержали ранее неоднократно судимого 34-летнего мужчину. Подозреваемый свою вину признал и пояснил, что после ухода гостьи лёг спать, а наутро на столе увидел оставленный ею телефон.

– Мужчина продал чужое мобильное устройство случайному прохожему за 500 рублей, а деньги потратил на алкоголь, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время сотовый телефон изъят сотрудниками полиции и будет возвращен законной владелице. По данному факту группой дознания возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.