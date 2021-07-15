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Происшествия15 июля 2021 13:33

Тюменский строитель, упавший с высоты, находится в тяжелом состоянии

Мужчине провели операцию
Сергей Швецов
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Тюменский строитель, упавший с высоты, находится в тяжелом состоянии.

Тюменский строитель, упавший с высоты, находится в тяжелом состоянии.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени работник, упавший с высоты на строительной площадке на улице Новоселов, находится в тяжелом состоянии. ЧП произошло сегодня, 15 июля.

– По экстренным показаниям проведена операция по поводу повреждения внутренних органов. Состояние мужчины оценивается как тяжелое, – сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Ранее местные средства массовой информации писали, что рабочий упал с высоты второго этажа. Коллеги вызвали на место происшествия скорую помощь, которая и доставила его в больницу.