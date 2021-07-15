Тюменский дачник нашел мину с действующим взрывателем. Фото: Пресс-служба Росгвардии по Тюменской области

Недалеко от Тюмени мужчина при проведении земляных работ на своём дачном участке нашел миномётный снаряд. Саперы уничтожили снаряд на полигоне.

– Прибывшие на место специалисты группы разминирования обследовали подозрительную находку и определили, что это 82мм миномётная мина с взрывателем и следами сильной коррозии. Она представляла реальную угрозу жизни и здоровью граждан, – сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Тюменской области.

С соблюдением необходимых мер безопасности сапёры ОМОН транспортировали снаряд на полигон и уничтожили его накладным зарядом.