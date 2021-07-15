В Заводоуковске мальчик на велосипеде попал под колеса иномарки. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На пешеходном переходе на улице Механической в Заводоуковске накануне, 14 июля, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка. Водитель автомобиля «Фиат-Дукато» сбил десятилетнего мальчика, который передвигался на велосипеде.

– 50-летний водитель спросил ребенка, вызвать ли ему врача, мальчик отказался и уехал. А автомобилист в ГИБДД не обратился – это является нарушением правил дорожного движения, – пояснили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Позже родители с ребенком обратились к врачу, мальчик получил ушиб локтя. Сотрудники ГИБДД разыскали водителя, сбившего ребенка. Он будет привлечен к административной ответственности за оставление места ДТП.