В Тюмени задержали женщину с 50 пакетиками «соли». Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Накануне, 14 июля, вечером в Тюмени наряд ГИБДД остановил автомобиль, чтобы проверить документы. Пассажирка стала сильно нервничать, путанно и противоречиво отвечала на вопросы. У нее обнаружили и изъяли 50 свертков с «солью» весом 15 граммов.

– 29-летняя ранее судимая тюменка планировала сбыть свертки с наркотиками через закладки. Сутками ранее женщина сделала 7 тайников в поселке Винзили. У подозреваемой изъят телефон, в котором обнаружены чаты в одном из мессенджеров с координатами мест тайников, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время следователями отдела полиции № 6 города Тюмени в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье«Попытка сбыта наркотических веществ». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к поставке и координированию деятельности по сбыту незаконных веществ.