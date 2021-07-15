Пенсионерку, сбитую на Пермякова в Тюмени, реанимируют. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На улице Пермякова в Тюмени накануне, 14 июля, вечером, автомобиль KIA сбил пенсионерку. Пожилая женщина получила тяжелую травму.

– Со слов водителя, пенсионерка переходила по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В настоящее время обстоятельства дорожного инцидента выясняются, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Предварительно известно, что пострадавшая получила тяжелую травму, ее в экстренном порядке госпитализировали. Сейчас она находится в реанимации, передает «МегаТюмень».