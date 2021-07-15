Наталья Шанаурина стала главврачом Городской поликлиники №4 Тюмени. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Наталья Шанаурина стала главврачом городской поликлиники № 4 Тюмени. Директор департамента здравоохранения региона уже подписал приказ.

– Наталья Валериевна в 1998 году окончила лечебный факультет Тюменской государственной медицинской академии, по специальности врач. Проходила обучение в аспирантуре НИИ клинической и профилактической кардиологии СО РАН, докторантуре в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева. В 2002 году получила степень кандидата медицинских наук, – рассказали в пресс-службе ведомства.

По информации департамента, Шанаурина работала в курортной поликлинике с пансионатом им. Оловянникова младшей медицинской сестрой. После занимала должность директора Центра реабилитации ФСС РФ «Тараскуль».