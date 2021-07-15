В Тюмени сотрудник компьютерного клуба утащил с работы периферийные устройства. Фото: Вадим Бегун

В отдел полиции Тюмени поступило заявление от 34-летнего индивидуального предпринимателя о том, что из серверной принадлежащего ему компьютерного клуба украдены периферийные устройства на общую сумму около 10 тысяч рублей. Полицейским потерпевший рассказал, что изначально хотел сам выяснить, кто похитил имущество, но никто из сотрудников так и не признался.

Сделать это удалось стражам порядка. Они выяснили личность подозреваемого и задержали ранее не судимого 21-летнего тюменца, работающего в этом же компьютерном клубе. Молодой человек пояснил, что решился украсть клавиатуру, наушники и мышь из-за нехватки денег.

– Украденные устройства злоумышленник попросил сдать в комиссионный магазин свою близкую знакомую, а вырученные деньги потратил на личные нужды, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Алиса Пислегина.

Отделом дознания в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. В настоящее время фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.