«Не оставляйте детей без присмотра»: тюменцам обещают сильный ветер

Тюменцам обещают сильный ветер. Фото: Вадим Бегун

На юге Тюменской области спрогнозировали неблагоприятные погодные явления. Сейчас в областной столице идет дождь.

Так, по данным Тюменского ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», 15 июля 2021 года днём будут идти дожди, местами сильные. Ветер северный, северо-западный, 8 – 13 м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с.

– Если стихия застала вас на улице, от шквального ветра можно укрыться в подъездах, магазинах, подземных переходах. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, недостроенными зданиями. Избегайте нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра, – отметили в пресс-службе регионального Главного управления МЧС.

Спасатели также дали советы автомобилистам: избегайте внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений. При значительном ухудшении видимости рекомендуется съехать на обочину и обозначить свой автомобиль аварийными габаритными огнями.