Обвинение считает приговор экс-руководителю УМВД по Тюменской области Юрию Алтынову мягким. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменском областном суде 12 августа рассмотрят апелляционное представление прокуратуры на приговор Центрального районного суда Тюмени, который ранее был вынесен в отношении экс-начальника регионального управления МВД генерал-майора Юрия Алтынова и бывшего начальника паспортно-визового центра регионального УМВД Валерия Калалба. Обвинение считает приговор мягким, а наказание необоснованным, оно настаивает на лишении свободы обоих осужденных.

– Адвокаты Алтынова подали две встречные апелляционные жалобы, в которых указывают о незаконном осуждении подзащитного и просят суд отменить наказание за отсутствием состава преступления. У Калалба один адвокат, он подал апелляционную жалобу с аналогичным требованием отменить приговор, – пояснили в пресс-службе Тюменского областного суда.

Ранее Алтынову назначили штраф 3 600 000 рублей в доход государства, на пять лет его лишили права занимать должности на государственной службе, также он распрощался со званием генерал-майор полиции. Валерия Калалба оштрафовали на 1 600 000 рублей. Гособвинение требовало посадить Алтынова на девять лет.