В Тюмени мужчина наблюдал через скрытые камеры, как моется его 12-летняя падчерица. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени суд приговорил 33-летнего педофила к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. С извращенца, который домогался своей 12-летней падчерицы, взыскали 300 тысяч рублей компенсации морального вреда.

– Уроженец Джамбульской области Казахстана поселился в областном центре, устроился водителем и взял в жены женщину с ребенком. В совместном браке у них родился сын. Похотливый мужчина стал приставать к 12-летней падчерице. Девочка стеснялась рассказывать матери о приставаниях отчима и даже пыталась сопротивляться, однажды ударив его скалкой, – рассказали в пресс-службе суда.

Горожанин установил скрытую камеру в ванной и наблюдал, как девочка принимает душ. После очередных домоганий школьница рассказала обо всем своей бабушке. Злодея задержали и возбудили уголовное дело.