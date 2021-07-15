ВТБ: велопрокат «Велобайк» запускается в Тюмени. Фото - ВТБ.

15 июля в Тюмени открывается сеть общественного велопроката «Велобайк». Таким образом, проект будет реализован уже в четвертом городе России. Жителям и гостям Тюмени будут доступны 100 велосипедов на 10 станциях.

Работу сервиса обеспечивает дочерняя компания ВТБ «Ситибайк», победившая в электронном аукционе на организацию общественного велопроката в Тюмени. Система проката аналогична проектам «Велобайка», которые успешно реализуются в Москве, Нижнем Новгороде и Мурманске. Все услуги по аренде будут полностью автоматизированы.

При составлении карты веломаршрутов и размещения станций в Тюмени учитывались транспортная ситуация на дорогах, рельеф местности, локации главных достопримечательностей и знаковых мест. В городе будет эксплуатироваться эргономичная антивандальная модель велосипеда.

Чтобы совершить велопрогулку, клиенту необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении или на сайте и приобрести доступ на сутки, месяц или сезон. Все поездки до 30 минут уже включены в стоимость. После этого можно выбрать велосипед, ввести ПИН-код на электронном замке и начать поездку. По ее окончании необходимо вернуть велосипед на свободную парковочную стойку станции «Велобайка».

Фото - ВТБ.

– Мы рады, что при поддержке города запускаем «Велобайк» в новом и четвертом по счету регионе страны. У жителей и гостей Тюмени появится дополнительная альтернатива использованию общественного и личного транспорта. Это снизит нагрузку в районах с высокой транспортной активностью и повысит комфорт жизни населения. В условиях развития внутреннего туризма Тюмень набирает всё большую привлекательность для жителей нашей страны, и «Велобайк» может помочь гостям региона подробно и с комфортом ознакомиться с его достопримечательностями, – отметил Максим Акимов, президент компании «Ситибайк».

– ВТБ обладает уникальными активами и опытом в реализации системы городского велопроката. На сегодняшний день московский «Велобайк» является одним из самых технически оснащенных и массовых в мире. После успешного запуска в столице прокат был организован в Мурманске и Нижнем Новгороде. Мы заинтересованы в его дальнейшем развитии и готовы расширять географию его присутствия в других регионах нашей страны, − подчеркнул Павел Кудрявцев, руководитель департамента розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ.

– Общегородской прокат велотранспорта – неотъемлемая часть системы современного крупного города. Это одна из составляющих формирования комфортной среды, стратегии развития города, ориентированной в первую очередь на удобство для самих людей, а не для автомобилей, формирование более здоровой и экологичной культуры передвижения. Мы ориентировались на уровень качества услуг, заданный сервисами такого рода. Мы надеемся обеспечить тюменцев удобным, доступным и качественным сервисом по прокату велотранспорта, достойным нашего замечательного города, – сказал глава города Тюмени Руслан Кухарук.

– Уверен, что поездки с «Велобайком» станут одним из любимых форматов летнего отдыха в Тюмени. Новый сервис улучшит транспортную инфраструктуру и сделает еще популярнее здоровый образ жизни и экологичный способ передвижения. А опыт ВТБ в части реализации платежных сервисов поможет проводить оплаты проката велосипедов быстро и удобно, – подчеркнул управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов.

Система общественного городского велопроката «Велобайк» работает в Москве c 2013 года и является одним из крупнейших в мире по количеству транспортных средств. ВТБ поддерживает проект в рамках программы «Спортивная страна». В этом году в разных районах Москвы число станций вырастет до 729 штук, в Нижнем Новгороде уже установлено 14 станций, в Мурманске – 10 станций.