Погода на 16 июля в Тюмени: ночной дождь закончится утром

В Тюмени ночной дождь закончится утром. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 16 июля, в Тюмени тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси. Ночью пойдет мелкий дождь, но к утру он закончится. Вся остальная часть дня пройдет без осадков.

Температура воздуха ночью будет плюс 10 – 9 градусов, днем – плюс 21 – 22. Вечером столбики термометров покажут плюс 19 – 13 градусов. В течение дня будет дуть северо-западный ветер со скоростью 2 – 7 метров в секунду.

16 июля почитается память благоверных князей Василия и Константина Ярославских. В народе этот день называется Маков, с прежних времен он считается несчастливым. 16 июля лучше быть осторожным и не начинать никакие дела. К этому времени полностью созревает и лесная, и садовая земляника. В этот день наши предки наблюдали за комарами и мошкарой: если они вьются кругами, хорошая погода гарантирована в ближайшие семь суток.