35-летие со дня основания отмечает «РН-Пурнефтегаз». Фото - «РН-Пурнефтегаз».

ООО «РН-Пурнефтегаз» (входит в нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть») отмечает 35-летие со дня образования. Предприятие было создано 14 июля 1986 года для ускоренного ввода в разработку группы новых нефтегазовых месторождений Ямала – Тарасовского, Барсуковского, Новопурпейского.

За время работы предприятия добыло более 270 млн тонн нефти и свыше 120 млрд куб. м газа, введено в эксплуатацию 18 месторождений. Благодаря реализации газовой программы «РН-Пурнефтегаз» повысил уровень рационального использования попутного нефтяного газа до 99%, что является одним из самых высоких показателей в отрасли. В рамках реализации программы введены в эксплуатацию компрессорные станции Комсомольского, Усть-Харампурского, Харампурского месторождений, а также система сбора попутного нефтяного газа Барсуковской группы месторождений. Все объекты оснащены современным оборудованием, управление производственными процессами ведется в автоматическом режиме.

Фото - «РН-Пурнефтегаз».

Нефтяники компании внедрили в производство десятки новых технологий, разработали и внесли более 100 рационализаторских предложений. В рамках стратегии «Роснефть-2022» на предприятии было разработано и реализовано свыше 30 проектов повышения производственной эффективности. На лицензионных участках предприятия постоянно ведутся испытания новых технологических решений, так как все разрабатываемые месторождения имеют сложную геологическую структуру. АО разрабатывает нефтяные залежи Ачимовских пластов с глубинами залегания более 4 тыс. метров, которые относятся к категории трудноизвлекаемых. Добыча осложнена высоким пластовым давлением, геологической неоднородностью пластов, а также низкой проницаемостью нефтесодержащей породы.

Развитие производственной базы положительным образом сказывает на социально-экономическом состоянии города Губкинский. При поддержке компании здесь построено большинство социально значимых объектов: городская больница, детская библиотека, музыкальная и художественная школы, два плавательных бассейна, крытый ледовый корт, жилые комплексы. Градообразующее предприятие оказало финансовую помощь в строительстве нового Дворца культуры и спорта «Нефтяник». Здесь проходят концерты и театральные спектакли, всего в городе работает более 40 творческих и 20 спортивных секций для детей и взрослых.

Предприятие реализует уникальный крупный социальный проект сохранения этнокультуры и традиционного уклада жизни коренных жителей – лесных ненцев. «Роснефть» возродила национальную деревню Харампур, в которой для местных жителей построили комфортабельные кирпичные дома, стилизованные под национальные чумы. Также были построены школа-интернат, клуб с национальной библиотекой, цех по переработке рыбы и другие важные социальные объекты. В настоящее время в Харампуре проживают более 800 жителей. В клубе и интернате работают секции, в которых развиваются национальные виды искусства – традиционные ремесла, пение и танцы. Молодое поколение осваивает традиционные промыслы.