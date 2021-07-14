На стройках Тобольска нелегально работали мигранты. Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

В Тобольске сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал». Они проверили соблюдение норм миграционного законодательства иностранными гражданами, заглянули в места их массового пребывания, места жительства и возможного трудоустройства.

– В ходе рейда выявлено 54 нарушения миграционного законодательства. Иностранцев привлекли к административной ответственности за нарушение режима и правил пребывания на территории Российской Федерации. Выявлены работники на стройплощадках и в сфере услуг без разрешения на работу или патента, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Все доставленные в отдел полиции иностранные граждане поставлены на дактилоскопический и фотоучёт. Мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений норм миграционного законодательства, продолжаются.