В Тюменской области 32 человека заболели клещевым энцефалитом. Фото - moy-doktor.org.

В Тюменской области с 31 марта зарегистрировано 15 688 обращений по поводу присасывания клещей. Это на 8,6% ниже, чем в прошлом году.

– Укусы клещами регистрировались во всех административных территориях. Зарегистрировано 32 случая заболевания клещевым энцефалитом, еще 16 – клещевым боррелиозом. В медицинских организациях создан неснижаемый запас противоклещевого иммуноглобулина, его получают все подлежащие экстренной серопрофилактике, – отметили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Привито против клещевого энцефалита с начала 2021 года 55 445 человек (73,0% от плана 75 970), из них 16 936 – дети (73,0% от плана 23 223), 38 509 – лица, относящиеся к профессиональным группам риска (73,0% от плана 52 747). Вакцинация против клещевого энцефалита проводится в медицинских организациях, в том числе в негосударственных (в частных медицинских центрах). Прививаться можно в течение всего года.