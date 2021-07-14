В Тюмени из-за ковидных нарушений закрывают магазины. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени из-за ковидных нарушений временно закрывают магазины. Так, за первое полугодие 2021 года нарушителей оштрафовали почти на 10 миллионов рублей. В июле возбуждено 37 административных дел за нарушение профилактических мероприятий, составлено 13 протоколов о временном запрете деятельности.

– Решениями районных судов в июле 2021 года приостанавливалась деятельность восьми предприятий торговли, общественного питания, предоставления услуг: ИП Кондрашина О. А., Тюмень, ул. Мельникайте, 2, к. 8 – 10 суток; ИП Сайфуллина, Тюмень, ул. Домостроителей, 18а – 15 суток; ИП Молокова И. И., Тюмень, «Тополя-2», ул. 19-я, строение 85 – 10 суток; ООО «Случ Магазин», Тюмень, ул. Седова, 55/1 – 15 суток; филиал «Газпро недра НТЦ», Тюмень, ул. Герцена, 70 – 10 суток; ООО «Марлен», Тюмень, ул. Подшибякина, 17 – 7 суток; ООО «Торгсервис 72», Тюмень, ул. В. Труда, 58, стр.19 – 20 суток; ИП Шихалева О. В., Тюмень, Широтная, 192 – 15 суток, – сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

В ведомстве подчеркнули, что после окончания срока административного приостановления деятельности проводятся дополнительные проверки.