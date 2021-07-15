Тюменец накупил алкоголя на переданные соседкой деньги для покупки поросят

Тюменец накупил алкоголя на переданные соседкой деньги для покупки попросят. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции села Ярково обратилась 41-летняя жительница деревни Аксурка. Гражданка сообщила, что передала 11 тысяч рублей своему соседу, чтобы он купил ей трёх поросят в Кургане. Мужчина взял деньги и уехал, но вскоре перестал выходить на связь.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в селе Каскара Тюменского района. 30-летний подозреваемый пояснил, что действительно хотел выполнить поручение, но передумал и потратил деньги на алкоголь и продукты питания.

– Некоторое время мужчина разъезжал по различным городам страны, затем вернулся домой, – пояснили в пресс-службе регионального управления МВД.

В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По данному факту следственным отделением возбуждено уголовное дело «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.