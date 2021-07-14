В Тюмени запускают городской велопрокат. Адреса

В Тюмени запускают городской велопрокат. Фото: Тюмень - наш дом

На площади 400-летия Тюмени завтра, 15 июля в 10.00 состоится запуск городского велопроката. Всего появится десять новых станций, они расположатся от Тюменского индустриального университета на улице Луначарского, 2 до пересечения улиц Мельникайте и Республики.

– Велопрокат насчитывает 100 велосипедов. Для того чтобы воспользоваться его услугами, достаточно будет установить на телефон специальное приложение. В день открытия на каждой станции будут дежурить волонтеры-консультанты, – рассказали в МАУ «ТГМЦ».

Предполагается, что городской велопрокат будет работать до конца сентября. Станции расположатся по следующим адресам: ул. Луначарского, 2; ул. Республики, 2/1; ул. Ленина, 24; ул. Ленина, 57; ул. Володарского, 47; ул. Хохрякова, 48; ул. Орджоникидзе, 59, ст. 4; ул. Герцена, 94; ул. Республики, 65; ул. Республики, 129; ул. Республики, 142.