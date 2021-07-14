В Тюмени идет подготовка к следующему отопительному периоду. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени идет подготовка к следующему отопительному периоду. Глава города Руслан Кухарук провёл рабочую встречу по этому поводу.

– Важно, чтобы тюменцы получали полную информацию о периоде отключения горячей воды. В то же время сетевая организация, УК, диспетчерские службы, информационные сайты должны синхронизировать поступающую информацию, а УК по утвержденным графикам вести работу по подготовке жилищного фонда к зиме и своевременно представлять подтверждающие эту деятельность документы на комиссию, – отметил градоначальник.

В свою очередь, исполнительный директор АО «УСТЭК» Александр Перекальский рассказал, что на данный момент завершены гидравлические испытания магистральных и распределительных тепловых сетей на четырёх опрессовочных участках. В ходе испытаний выявлены слабые места, ветхие участки сетей заменены на новые. Полностью закончены работы по реконструкции четырёх участков магистральных сетей общей протяженностью более 400 м.