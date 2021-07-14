Больше тысячи малоимущих тюменских семей бесплатно подключат к газовым сетям. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

В Тюменской области 1 267 многодетных малоимущих семей смогут бесплатно подключиться к газовым сетям. Об этом сегодня в социальных сетях рассказал губернатор региона Александр Моор.

– Стоимость подключения, чуть больше 48 тысяч рублей, будет субсидироваться из регионального бюджета. Это большие деньги для малоимущих семей. С 40 до 60 тысяч рублей увеличится размер субсидии на внутридомовую газификацию домовладения для льготных категорий граждан, – сообщил глава региона.

Он отметил, что в 2020 году в Тюменской области было построено 222 км газораспределительных сетей. Впервые потребителями голубого топлива стали жители 10 сел и деревень. В 2021 году планируется протянуть еще 234 км газовых сетей.