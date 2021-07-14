В Тюменской области молодой ревнивец порезал соседа ножом после ссоры с женой. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции по Уватскому району поступило заявление от 25-летнего местного жителя о том, что ему нанесли ножевые ранения. По словам потерпевшего, рано утром он услышал звонок и пошел открывать дверь.

На пороге квартиры стоял его сосед 30 лет, который без объяснения причин ударил его кухонным ножом в руку. Когда потерпевший попытался скрыться в квартире, злоумышленник нанес ему удар ножом в спину.

Полицейскому подозреваемый пояснил, что причиной нападения стала ревность. Накануне он поссорился с женой, обвинив её в измене. После скандала женщина уехала из дома, а мужчина решил разобраться с предполагаемым обидчиком.

– Свою вину подозреваемый признал полностью и рассказал, что первоначально просто хотел попугать молодого человека, – отметили в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении ранее не судимого жителя Уватского района отделением дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Наказание, согласно данной статье, подразумевает лишение свободы на срок до двух лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.