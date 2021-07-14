В Винзилях у подростка, который не обучался в автошколе, забрали «Жигули». Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В поселке Винзили Тюменской области автоинспекторы задержали 17-летнего подростка, который разъезжал по улицам на недавно купленных «Жигулях» седьмой модели. Молодого человека привлекли к административной ответственности за езду без водительского удостоверения.

– Прав управления транспортом у него нет. Сказал, что для занятий в автошколе у него пока нет денег, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что сотрудники эвакуировали авто на специализированную стоянку. Материал передан в подразделение по делам несовершеннолетних для привлечения родителей к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.