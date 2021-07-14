В Тюмени мужчина похитил кондиционер у входа в магазин. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюмени поступило заявление от индивидуального предпринимателя о том, что на улице Льва Толстого неизвестный похитил блок кондиционера, установленный около входной группы продуктового магазина. Сотрудники полиции изучили записи камер наружного видеонаблюдения и задержали неоднократно судимого безработного 41-летнего местного жителя, ведущего асоциальный образ жизни и злоупотребляющего алкоголем.

Злоумышленник пояснил, что, отправившись в магазин за выпивкой, приметил блок кондиционера, похитил его и принес домой. Там он разобрал технику и сдал комплектующие в пункт приема металлолома.

– Вырученные деньги в размере около двух тысяч мужчина потратил на покупку спиртных напитков, – добавили в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении подозреваемого отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. В настоящее время фигурант находится под обязательством о явке и надлежащем поведении.