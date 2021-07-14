На Мысу в Тюмени женщина ограбила спящего на лавочке мужчину. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюмени поступило заявление от 34-летнего местного жителя о том, что у него кто-то украл сотовый телефон стоимостью около 8 тысяч рублей. Он рассказал, что был пьян и уснул на лавочке у дома на улице Судоремонтной, а проснулся уже без гаджета.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой и задержали ранее судимую неработающую 26-летнюю тюменку. Женщина пояснила, что заметила рядом со спящим на лавочке мужчиной сотовый телефон и решила его прикарманить.

– Телефон задержанная планировала позже сдать в комиссионный магазин, но не успела – похищенное изъяли при обыске по месту жительства, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении злоумышленницы отделом дознания ОП № 2 возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время фигурантка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.