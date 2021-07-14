В Ялуторовске 61-летний рецидивист силой пытался заставить мужчину продать ему дачу. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции Ялуторовска поступило сообщение об угрозе убийством от 63-летнего местного жителя. Подозреваемый уже задержан.

Как выяснили полицейские, заявитель пришел в дом, который он использует под дачу, чтобы полить огород. К нему подошел сосед и стал просить его продать участок. Стоит отметить, что нежданный гость находился в состоянии алкогольного опьянения.

– Владелец дома отказал соседу, между мужчинами завязалась ссора. Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 61-летний ялуторовчанин стал угрожать расправой мужчине и замахнулся на него деревянной битой, которую принес с собой из дома. Потерпевшему удалось увернуться от удара, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении жителя Ялуторовска отделением дознания возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до двух лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.