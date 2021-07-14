В Тюмени парни получили на двоих 16 лет колонии за сбыт наркотиков. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 24-летнего местного жителя и его 29-летнего знакомого. Мужчины сбывали наркотики.

Их задержали 22 марта 2021 года. В этот день оперуполномоченный отдела полиции № 1 патрулировал территорию и обратил внимание на двух молодых людей, которые, завидев полицейских, стали вести себя подозрительно и пытались скрыться. Один из них скинул на землю сверток с наркотиком. При личном досмотре у них изъяли наркотические средства общей массой более шести граммов.

– В период предварительного следствия преступники находились под стражей по решению суда. Молодые люди нигде не работали, а способом их заработка было распространение наркотических средств. Вину они признали в полном объеме, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд признал ранее судимого 24-летнего подсудимого рецидивистом и назначил ему 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Его подельник проведет в тюрьме шесть лет.