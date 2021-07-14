В Ишиме возводят новый дворец культуры. Фото - "Тюменская область" в ВК.

В Ишиме возводят новый Дворец культуры. Здание обещают достроить к концу лета, на сегодняшний день уже готовы классы хореографии, в них установили станки и зеркала и уложили паркет.

– Внутри здания завершают отделочные работы, монтаж звукового, светового и мультимедийного оборудования. Готовят к оформлению буфетную и гардеробную зоны, – рассказали в пресс-службе администрации города Ишима.

Также благоустраивают территорию вокруг Дворца культуры. Открыть его планируют в конце августа – сентября этого года.