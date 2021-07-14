Тюменский центр профилактики и борьбы со СПИД переедет в новое здание. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Тюменский центр профилактики и борьбы со СПИД переедет в новое здание на улице Курортной, 28. Ранее тут располагались подразделения областной больницы № 19.

– В этом здании несколько отдельных входов, что позволит разделить потоки пациентов. Мамам с детьми не придется идти по тому же входу, по которому идут взрослые с тяжелыми заболеваниями, как это было раньше. Однако не могу не высказать обеспокоенность пациентов о том, что центр будет располагаться вблизи областного клинического фтизиопульмонологического центра. Есть опасения, что ВИЧ-положительные люди будут поставлены в опасность заражения туберкулезом, – отметила председатель общественного совета Центра профилактики и борьбы со СПИД Наталья Устюжанина.

По словам главного внештатного специалиста департамента здравоохранения Тюменской области и заместителя главного врача центра Ольги Саражи, необходимо огородить территорию центра забором.

– Ни в коем случае это не должно стать проходным двором для пациентов других учреждений. Мы уже сейчас думаем над возможностью создания специальной навигации для наших пациентов, помогающей им ориентироваться как при подходе к зданию, так и внутри него, – сообщила Саража.