Жителям тюменского Плеханово расчистят пруд. Фото: Тюмень - наш дом

Жителям жилого района Плеханово в Тюмени почистят пруд. Для расчистки берега проведут субботник, в котором примут участие не только активные горожане, но и представители администрации.

– Специалисты предложили использовать для очистки водоёма активные микроорганизмы (они питаются донными отложениями) и микрозим (очищает воду), а также более детально обсудить этот вопрос с биологами, – отметили в ведомстве.

Напомним, что глава Тюмени Руслан Кухарук встретился с жителями этой территории в начале июня. По результатам диалога он дал поручение профильным структурам администрации города проработать реализацию запросов населения.

Так, специалисты управления по экологии рассмотрели вопрос очистки лесного массива. Вчера они рассказали представителям ТОС, что предложат включить в бюджет на следующий год очистку территории леса, расположенную у жилого района. Следующим этапом станет работа на оставшейся части.