Погода на 15 июля в Тюмени: дождь зарядит на полдня

В Тюмени дождь зарядит на полдня. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 15 июля, ясной погоды не будет: в Тюмени тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. С середины дня и до его окончания будет идти дождь.

Температура воздуха ночью будет плюс 9 градусов, днем – плюс 11. Вечером столбики термометров покажут плюс 10 градусов. В течение дня будет дуть северо-западный ветер со скоростью 2 – 7 метров в секунду.

В этот день почитается память святителя Фотия, митрополита Киевского. В прежние времена в этот день был еще праздник Берегини. Берегиня почиталась хранительницей от зла и защитницей здоровья. К этому времени поспевает ранняя вишня. Наши предки заметили: если к 15 июля на деревьях проглянут первые желтые листья, то осень наступит рано и зима будет ранней. В период с 15 по 20 июля в реках и водоемах начинает цвести вода.