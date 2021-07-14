Два тюменца отравились грибами. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области с начала года два человека отравились грибами. В прошлом сезоне подобных случаев было 20, пострадал один ребенок.

– Для того чтобы избежать отравлений грибами, надо собирать только известные грибы, не собирать и не покупать на рынке переросшие, дряблые, поврежденные личинками и плесенью грибы, не собирать грибы вдоль дорог. К тому же не нужно откладывать обработку грибов, так как этот продукт скоропортящийся, следует заготавливать впрок только молодые грибы, солить, сушить, мариновать каждый вид грибов отдельно, перед отвариванием тщательно мыть грибы от частичек песка и почвы, а воду после отваривания обязательно сливать, – рекомендуют специалисты Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве также дали советы для предотвращения возникновения ботулизма. Так, при сборе грибы необходимо срезать так, чтобы не загрязнять их дополнительно почвой. Перед употреблением замочить в холодной воде с добавлением соли и затем тщательно промыть проточной водой. Варить их надо 2-3 раза, сливая воду и заливая сырье чистой водой. Кстати, 10-процентный раствор соли и 2-процентный раствор уксусной кислоты предупреждает выделение токсина микроорганизмом.

Далее: полученные консервы следует простерилизовать, укупоривать банки следует плотными полиэтиленовыми крышками или пергаментной бумагой, хранить консервы при низкой (3 – 6 градусов) температуре и употребить в течение года.