В Тюмени силовики устроили облаву на нелегальное казино. Скриншот из видео.

В Тюмени сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции и СОБР накрыли нелегальную игровую зону. Во время их «посещения» в помещении находились 13 посетителей и 7 работников из обслуживающего персонала.

– 42-летний представитель заведения заявил, что программное обеспечение, установленное в системных блоках, не предназначено для азартных игр, а лишь для проведения конкурсных заданий. Находящиеся в помещении граждане признались правоохранителям о своём участии в азартных играх, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В результате проведенной спецоперации полицейские изъяли 59 системных блоков, которые отправлены на экспертизу, 95 пластиковых электронных карт клиентов и денежные средства.

В настоящее время возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Санкция статьи влечет наложение штрафа на юридических лиц в размере от восьмисот тысяч до одного миллиона пятисот тысяч рублей с конфискацией игрового оборудования. Расследование продолжается.