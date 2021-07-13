В Гилевской роще в Тюмени отремонтировали футбольные поля. Фото: Тюмень - наш дом

В Гилевской роще в Тюмени отремонтировали два футбольных поля. На одном полностью проведена замена искусственного ворсового покрытия, на втором – частичный ремонт покрытия.

– Сейчас на этих спортивных объектах нанесена свежая разметка, установлены футбольные ворота. Значит, они полностью готовы к проведению игр, дружеских встреч и соревнований. Кстати, в минувшие выходные первые игроки уже оценили проделанную работу, проведя матчи на обновлённых полях, – рассказали сотрудники МКУ «ЛесПаркХоз».

Поля обустроили еще в 2016 году в рамках проводимого благоустройства территории. Площадь игрового покрытия составляет 880 и 957,7 квадрата. Они бесплатны и доступны для игр в любое время.