В Тюмени совершено тройное убийство. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 51-летнего уроженца Саратовской области. Мужчину судили по двум статьям.

– С 7 по 9 марта 2020 года злоумышленник зарезал местного жителя у него дома и вывез труп в лес. 10 марта злодей находился в гостях у сожителей, где распивал спиртное. В ходе конфликта он убил ножом мужчину и его любимую. Он вложил погибшим в руки ножи, инсценировав убийство сожителями друг друга, – рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

12 марта его задержали и заключили под стражу. Он назвался чужой фамилией, однако при проведении дактилоскопической экспертизы специалисты установили, что задержанный и мужчина, находящийся в розыске (его еще искали в Нижнем Новгороде), – это одно лицо.

В июле 2020 года Канавинский районный суд Нижнего Новгорода приговорил фигуранта дела за незаконное хранение оружия и хулиганство к пяти годам лишения свободы. Тюменский областной суд, с учетом судимости, окончательно назначил злоумышленнику 22 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.