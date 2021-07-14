В Увате знакомый, помогая по хозяйству, похитил у женщины деньги. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела МВД по Уватскому району поступило сообщение от 53-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что пока ее не было дома, к ней в квартиру кто-то проник и похитил 22 тысячи рублей.

Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый 26-летний знакомый потерпевшей. Накануне кражи молодой человек приходил к женщине помочь по хозяйству. Зная, что она находится на работе, злоумышленник под предлогом прибрать придомовую территорию проник в квартиру через приоткрытое окно в веранде.

– Он нашел кошелек и похитил деньги. Также завладел более полутора тысячами десятирублевых монет, которые женщина копила несколько лет и хранила в керамической супнице. Похищенные денежные средства молодой человек потратил на свои нужды, – рассказали в пресс-службе управления МВД по региону.

В настоящее время подозреваемый свою вину признал, ему избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. По данному факту следственным отделением возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.