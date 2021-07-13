Тюменка до крови укусила автоинспектора при задержании. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Во дворе дома на улице Газовиков, 18 в Тюмени 50-летняя женщина на «Черри» разбила чужой «БМВ». Очевидцы вызвали дорожных полицейских, которые не без труда задержали буйную виновницу ДТП.

– Дама не спешила сознаваться в аварии, матом утверждая, что она невиновна, пыталась спрятаться в магазине, а после и вовсе до крови укусила стража порядка за руку. Потом еще ее муж ударил в спину стажера, который снимал происходящее на мобильный телефон. Обоих пришлось сковать наручниками, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

На женщину за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения составлен административный материал. Три года назад ее уже привлекали к ответственности за оставление места ДТП. Тогда у нее на год забрали права, она их так и не получила обратно. Все материалы направят следователям для правовой оценки.