В Тюмени 56-летний мигрант насиловал девочек. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени вынесен приговор по громкому делу об изнасиловании девочек 56-летним педофилом из Таджикистана. Мигрант приехал в областную столицу на заработки, поселился в частном доме местной жительницы и всячески издевался над ее дочками, 9 и 10 лет.

– В 2013 – 2014 годах, когда матери не было дома, он насиловал девочек. Запуганные дети боялись рассказать о преступлениях, так как считали, что мать им не поверит. Домашний тиран позволял себе избивать их резиновым шлангом, а в 2015 году пытался задушить саму женщину и угрожал убийством, – сообщили в пресс-службе Тюменского областного суда.

Горожанка решила расстаться с сожителем, только тогда дочери обо всем рассказали. Она обратилась в полицию. Мужчину задержали, он категорически отрицал причастность к преступлениям и заявил, что пытался воспитывать детей сожительницы. Желая отомстить ему, они якобы оболгали его.

Однако следствию удалось опровергнуть его слова. В итоге его приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Суд взыскал с него в пользу законного представителя одной из девочек 500 тысяч рублей компенсации морального вреда.