В Тюмени 63-летний мужчина перевел мошенникам 170 тысяч рублей через разные банкоматы. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюмени поступило заявление о телефонном мошенничестве от 63-летнего местного жителя. Мужчина рассказал полицейским, что звонивший представился сотрудником службы безопасности одного из крупных банков и под предлогом предотвращения несанкционированного снятия денежных средств похитил у него около 170 тысяч рублей.

– Потерпевший осознал, что столкнулся с мошенниками, когда уже перевел деньги через различные банкоматы. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Сотрудники полиции напоминают гражданам, что реальные сотрудники банков никогда не попросят вас перевести денежные средства на незнакомый вам счет. В случае если вам позвонил незнакомец, представившийся сотрудником банка, немедленно прерывайте разговор и перезванивайте по официальным номерам финансовых организаций, указанным на карте.