Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 июля 2021 10:54

Тюменские чиновники не предоставляли временное жилье погорельцам

Пока за дело не взялась прокуратура
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Тюменские чиновники не предоставляли временное жилье погорельцам.

Тюменские чиновники не предоставляли временное жилье погорельцам.

Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Тюменского района провела проверку по обращению многодетной матери о нарушении ее жилищных прав. Выяснилось, что ее оставили без крыши над головой после пожара, однако закон был на ее стороне.

– В декабре 2020 года в селе Леваши Червишевского муниципального образования в многоквартирном деревянном доме, в котором проживали заявительница и еще пять семей, произошел пожар. В результате этого жилые помещения стали непригодны для проживания. Вопреки требованиям закона, жилье пострадавшим своевременно предоставлено не было, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокурор ради защиты жилищных прав граждан внес представление в адрес главы Червишевского муниципального образования. Теперь же, по результатам рассмотрения, всем шести семьям предоставлены жилые помещения по договорам социального найма.