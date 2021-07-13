Тюменские чиновники не предоставляли временное жилье погорельцам. Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Тюменского района провела проверку по обращению многодетной матери о нарушении ее жилищных прав. Выяснилось, что ее оставили без крыши над головой после пожара, однако закон был на ее стороне.

– В декабре 2020 года в селе Леваши Червишевского муниципального образования в многоквартирном деревянном доме, в котором проживали заявительница и еще пять семей, произошел пожар. В результате этого жилые помещения стали непригодны для проживания. Вопреки требованиям закона, жилье пострадавшим своевременно предоставлено не было, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокурор ради защиты жилищных прав граждан внес представление в адрес главы Червишевского муниципального образования. Теперь же, по результатам рассмотрения, всем шести семьям предоставлены жилые помещения по договорам социального найма.